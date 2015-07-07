Депутати у четвер зберуться на позачергове засідання

Про це повідомив УНІАН прес-секретар голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук.

Як повідомляв УНІАН, раніше фракція «Блоку Петра Порошенка» виступила з ініціативою провести у четвер позачергове засідання ВР.

За словами першого заступника голови фракції Ігоря Кононенка, на цьому засіданні планується розглянути законопроект про місцеві вибори. «Ми вважаємо, що в четвер цей законопроект можна розглянути і приділити йому стільки часу, скільки буде потрібно», - заявив Кононенко.

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Також, за його словами, серед питань порядку денного позачергового засідання можуть бути і урядові законопроекті, які ВР не встигла розглянути минулого пленарного тижня.

Крім того, сказав Кононенко, народні депутати мають намір переголосувати за прийняття проекту закону «Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті» (№1558-1).