Рада у четвер може переголосувати закон про валютні кредити - БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам перед початком засідання Ради коаліції у парламенті. (Фракція «БПП» ініціює скликання 9 липня позачергового засідання парламенту – УНІАН).

Кононенко нагадав, що у ВР зареєстровано проект постанови про необхідність переголосування закону про реструктуризацію валютних кредитів, оскільки зафіксовано факт неперсонального голосування.

“Згідно статті регламенту, цей закон має бути спікером після розгляду регламентним комітетом поставлений на переголосування», - заявив він.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання, коли може бути це переголосування, депутат сказав: “Можливо, це буде в четвер, якщо буде засідання, а якщо ні, то на наступному пленарному тижні (з 14 по 17 липня - УНІАН”).

Як повідомляв УНІАН, 2 липня парламент ухвалив закон №1558-1, що зобов'язує банки реструктуризувати всі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості, за курсом на дату укладання такого договору (тобто, в більшості випадків, за курсом 5,05 грн за долар). За закон проголосували 229 народних депутатів при необхідних 226.

Президент Петро Порошенко заявив, що цей закон ставить під загрозу існування фінансово-банківської системи країни.

Міністр фінансів України Наталія Яресько назвала прийнятий закон «популізмом і викликом справедливості», а міністр економіки Айварас Абромавичус наголосив, що цей закон суперечить зобов'язанням України перед ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом.