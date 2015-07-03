Депутати зареєстрували проект щодо скасування результатів голосування за закон про валютні кредити

Тексту проекту постанови на сайті парламенту немає.

Авторами проекту постанови є депутати від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко, Владислав Голуб, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, від "Самопомочі" Вікторія Войціцька та від "Народного фронту" Андрій Тетерук.

Читайте такожФракція БПП вимагає переголосувати закон про валютні кредити через кнопкодавство

Як повідомляв УНІАН, 2 липня парламент ухвалив закон №1558-1 про реструктуризацію валютних кредитів за курсом на момент укладення кредитного договору. За нього проголосували 229 народних депутатів при необхідних 226.

Закон передбачає, що всі банки за письмовою заявою громадян України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов'язані протягом місяця провести реструктуризацію зобов'язання за кредитним договором за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору без підвищення ставки кредиту, обмеження по сумі та незалежно від платіжної дисципліни позичальника.

Ряд депутатів, зокрема Ігор Луценко (фракція "Батьківщина") та Олександр Черненко (фракція "БПП") заявили про відкликання своїх голосів за закон.

Крім того, перший заступник голови фракції "БПП" Ігор Кононенко заявив про необхідність переголосування закону, оскільки зафіксовано факт неперсонального голосування.