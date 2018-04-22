Ющенко величніший за Тимошенко, Янукович і Симоненко пасуть задніх

У ніч з п’ятницю на суботу на телеканалі “Інтер” було оприлюднено результати голосування проекту “Великих українців” і названа перша сотня. Представників деяких з “великих” можна було спостерігати на власні очі в прямому ефірі, адже вони були присутні серед запрошених у студію експертів: Герой України, дисидент СРСР, людина яка стояла біля витоків Української незалежної держави Левко Лук’яненко (№38), перший Президент незалежної України Леонід Кравчук (№51) і лідер українських комуністів Петро Симоненко (№79).

Яким чином розподіляться імена в першій десятці і хто очолить список великих українців, поки невідомо - триває другий тур голосування, який закінчиться 16 травня. Але в алфавітному порядку перша десятка виглядає так:

1) Микола Амосов – видатний хірург і вчений, академік НАН і АМН України, заслужений діяч науки України, професор, доктор медичних наук.

2) Степан Бандера – лідер українських націоналістів, голова Проводу ОУН.

3) Валерій Лобановський – легенда українського футболу, багаторічний наставник “Динамо”.

4) Григорій Сковорода – видатний український філософ, поет і педагог.

5) Леся Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка) – найславетніша українська поетеса, послідовний та енергійний борець за консолідацію українців у політичну націю.

6) Іван Франко – український письменник, поет, учений, публіцист, незламний Каменяр, один з найбільш видатних духовних провідників України.

7) Богдан Хмельницький – відомий український гетьман, засновник козацької держави на теренах Центральної України – Війська Запорізького, більш відомої як Гетьманщина, очолив національно-визвольну війну українського народу.

8) В’ячеслав Чорновіл – український політичний і громадський діяч, радянський дисидент, журналіст, один із засновників Народного руху України.

9) Тарас Шевченко – письменник і поет, одна з найбільш видатних постатей України, майже культова фігура, відіграв велику роль у формуванні національного світогляду українців.

10) Ярослав Мудрий – великий Київський князь, видатний державний діяч, за його правління Київська Русь стала могутньою європейською державою.

Загалом перша десятка, як на мене, виглядає закономірно. Водночас саме такий склад першої десятки непросто було спрогнозувати. До речі, студентам у студії було запропоновано наперед визначити десятку великих українців, але жоден з них не вгадав. Максимально наближений результат – 7 правильних відповідей. Результати голосування за кращу десятку будуть підбиті 16 травня.

Тепер повернімося до сотні. Переважно в категорію великих потрапляли політичні, громадські та військові діячі, митці, спортсмени й науковці.

Одну з найчисленніших груп складають політичні й державні діячі. Окрім уже згаданих Хмельницького і Ярослава Мудрого, Кравчука і Лук’яненка, вони представлені в сотні такими іменами: Іван Мазепа (№11), Михайло Грушевський (№14), Володимир Великий (№16), Віктор Ющенко (№20), Юлія Тимошенко (№21), Володимир Ленін (№23), Симон Петлюра (№26), Данило Галицький (№34), Пилип Орлик (№36), княгиня Ольга (№43), Володимир Щербицький (№44), Володимир Мономах (№58), Віктор Янукович (№62), Леонід Брежнєв (№63), Костянтин Острозький (№80), Павло Скоропадський (№82), Петро Калнишевський (№88), Микита Хрущов (№92), Дмитро Байда-Вишневецький (№97) і князь Святослав (№98).

Отже, згідно з результатами опитування, Юлія Володимирівна на одну позицію поступається нинішньому Президентові Віктору Ющенко. А колишній прем’єр, а нині опозиціонер Віктор Янукович посідає тільки 62-у сходинку. А от екс-Президента Леоніда Кучму, який 10 років керував нашою державою, український народ не вважав за потрібне внести до сотні великих співвітчизників узагалі.

У списку троє релігійних діячів : митрополит УГКЦ Андрій Шептицький (№19), патріарх УГКЦ Йосип Сліпий (№48), митрополит Петро Могила (№52).

Багато представників мистецтва : письменник Микола Гоголь (№18), кінорежисер Олександр Довженко (№22), поетеса Ліна Костенко (№25), актор Леонід Биков (№27), засновник нової української літератури Іван Котляревський (№29), композитор Володимир Івасюк (№30), оперна співачка Соломія Крушельницька (№31), композитор Микола Лисенко (№41), актор Богдан Ступка (№47), письменник Михайло Булгаков (№49), оперний співак Анатолій Солов’яненко (№55), актор Микола Гринько (№59), “золотий голос” України Ніна Матвієнко (№60), художник Ілля Рєпін (№65), актриса Марія Заньковецька (№66), актор Іван Миколайчук (№67), письменник Михайло Коцюбинський (№73), співачка Раїса Кириченко (№74), співак Назарій Яремчук (№75), реформатор українського театру Лесь Курбас (№78), художниця Катерина Білокур (№84), поетеса Олена Теліга (№94), письменник Остап Вишня (№96).

Не забули українці і своїх видатних діячі науки, техніки та просвіти : Сергія Корольова (№17), Володимира Даля (№24), Володимира Вернадського (№39), Олега Антонова (№45), Євгена і Бориса Патонів (№46), Володимира Бойка (№50), Ігоря Сікорського (№61), Івана Пулюя (№69), Миколу Пирогова (№70), Василя Сухомлинського (№86), Антона Макаренка (№87), Іллю Мечникова (№92), Віктора Глушкова (№99).

Є серед сотні великих - воїни часів Вітчизняної війни: Роман Шухевич (№12), Іван Кожедуб (№37), Сидір Ковпак (№42), Микола Ватутін (№89), Олег Кошовий (№95), - громадянської Нестор Махно (№32), Євген Коновалець (№40), - та козаччини: Іван Сірко (№53) та Іван Богун (№85).

Наймолодший великий українець, а точніше українка – чотирикратна Олімпійська чемпіонка світу з плавання Яна Клочкова, 25 років. А “найстарша” – княгиня Ольга, відома кожному українцеві в історії своєю помстою деревлянам, які вбили її чоловіка Ігоря. До речі, рід Рюриковичів дав Україні аж чотирьох великих українця. Окрім Ольги, до списку потрапили її син, онук і правнук: Святослав, Володимир Великий і Ярослав Мудрий відповідно.

22 учасники – наші сучасники, з яких рівно по сім – представники політики, мистецтва і спорту, а також науковець Борис Патон. Найвеличніші сучасники – брати Клички, вони обіймають 15-у сходинку загального рейтингу й випереджають таких спортсменів , як Андрій Шевченко (№33), Сергій Бубка (№35), Олег Блохін (№56), Лілія Подкопаєва (№57), Василь Вірастюк (№68), Яна Клочкова (№77), а заразом і самого Івана Піддубного (№91).

Шоу-бізнес представлений іменами Софії Ротару (№54), Святослава Вакарчука (№64), Руслани (№76) і Олега Скрипки (№91).

Зі 100 великих Українців – 15 жінок, а в першій десятці лише одна – Леся Українка. Найвеличніша наша співвітчизниця на сьогодні – прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Очевидно, багато українців, визначаючи великих людей, підійшли до цього з гумором. Наприклад вождь світового пролетаріату Володимир Ленін у списку великих українців посів 23-є місце (!). Мало того, що народився в російському Симбірську, він за все своє життя жодного разу не був в Україні.

Сотню великих українців замикає Невідомий солдат.

Не ввійшли до списку великих автор українського тлумачного словника, письменник Борис Грінченко, гетьмани Петро Дорошенко і Іван Виговський, письменник, громадський і державний діяч Володимир Винниченко, письменники Пантелеймон Куліш, Панас Мирний, Іван Нечуй-Левицький, учений, історик і публіцист Михайло Драгоманов, поети Павло Тичина і Максим Рильський.

За підрахунками, усього на почесне звання великого Українця претендували 14 тисяч осіб, за яких було віддано понад 800 тис. голосів – це майже у 27 разів більше, ніж за аналогічний період на батьківщині проекту – Великобританії.

Анна Ященко