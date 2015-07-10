Чалий: Україні надають зброю більш ніж 10 країн Європи

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив посол України в США Валерій Чалий. "Ми зброю отримуємо, в тому числі і летальну, і ніхто суверенній Україні не може цього заборонити. Інша справа, що не прийнято афішувати перелік країн, але це більше десятка держав тільки з Європи. У нас з ними різний рівень військово-технічного співробітництва, і на даному етапі воно розвивається", - сказав Валерій Чалий.

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Крім того, за словами посла, в США є широка підтримка ідеї надати Україні більше зброї. Валерій Чалий повідомив, що Україна вже зараз отримує від США, зокрема, засоби зв'язку, прилади нічного бачення, медичне обладнання, контрбатарейні радари, броньовані бойові машини, роботизовані системи, в тому числі для розмінування, дані космічної розвідки.