Чалий: довіра між Україною і США залежить від проведення реформ

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив новопризначений посол України в США Валерій Чалий. "Якщо послу в США буде допомога всередині країни, тоді і нашу позицію у Вашингтоні буде відстоювати набагато легше. В тому числі і довіру - і до України, і до керівництва країни", - сказав Валерій Чалий.

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Він зазначив, що у своїй роботі розраховує на взаємодію, отримання інформації та координацію з ключовими фігурами в Україні - президентом, прем'єром, головою парламенту, міністром закордонних справ і всіма тими, хто залучений в роботу всередині країни. За словами дипломата, багато хто з американських партнерів наголошував на необхідності широкої комунікації, постійного обміну інформацією, та підтримки України в конгресі - в обох палатах, у виконавчих структурах.

"Це щоденна копітка робота. І зараз, незважаючи на значну підтримку України в конгресі, іде лобіювання з боку Росії якихось законодавчих актів, тому потрібна постійна робота не з десятьма конгресменами, а з десятками, а також із співробітниками їхніх апаратів. Це дуже великий масштаб роботи", - сказав посол.

Крім цього, він підкреслив, що питання торговельно-економічного співробітництва опинилося в тіні на тлі інших подій. "Падіння товарообігу у минулому році склало 25%. Зберігається проблема недиференційованості українського експорту. З 1 серпня 2015 р. можна поставляти в США продукцію за більш ніж 3800 товарними позиціями в режимі генералізованої системи преференцій на безмитній основі. У США зараз насторожене ставлення до російського бізнесу. І нам необхідно боротися за вивільнювані ніші", - переконаний Валерій Чалий.

Крім того, величезний пласт роботи, за словами посла, знаходиться поза рамками забезпечення переговорного процесу і комунікацій, підготовки візитів.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко призначив Валерія Чалого послом України в США. До цього він працював заступником глави адміністрації президента.