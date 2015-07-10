Порошенко призначив нового посла України в США
14:55, 10 липня 2015Політика
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Президент призначив Валерія Чалого надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки.
Валерій Чалий став послом у США / Фото УНІАН
Відповідний указ глава держави підписав 10 липня, повідомили УНІАН у його прес-службі.
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