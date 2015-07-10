Порошенко призначив нового посла України в США

Президент призначив Валерія Чалого надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки.

Відповідний указ глава держави підписав 10 липня, повідомили УНІАН у його прес-службі. Читайте такожПорошенко заявив про високий рівень довіри між Україною та СШАІншим указом Чалого звільнено з посади заступника голови Адміністрації президента.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter