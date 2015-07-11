"Правий сектор" піднято по бойовій тривозі через події у Мукачеві - звернення ПС

Відповідне звернення опубліковане на сайті організації.

"Сьогодні в Україні сталась надзвичайна подія, що може змінити хід історії. В м.Мукачево на Закарпатті сотні ошалілих від безкарності бандитів ґвалтівника та наркоторговця регіонала Міхаіла Ланьо – на даний час депутата ВР України – спробували фізично знищити бійців "Правого сектору". В цій силовій акції взяли активну участь і бандити в міліцейських погонах, що перебувають на утриманні одіозного кума головного ворога українців – Віктора Медведчука", - заявляють у ПС.

Читайте такожПорошенко доручив правоохоронним органам затримати зловмисників, які вчинили стрілянину в Мукачеві

Окрім того у ПС вимагають негайний публічний арешт депутата Ланьо, що брав безпосередню участь у події, "всіх бандитів і силовиків, що відкривали вогонь, та тих, хто віддавав наказ".

Як зазначається у зверненні, "увесь Військово-політичний рух "Правий сектор" піднято по бойовій тривозі".

"Після запеклого бою вбито двох бійців "Правого сектору", поранено - четверо (з них двоє - важко). Забравши вбитих та поранених, підрозділ з боєм вирвався з оточення бандитів та відійшов у гори", - проінформували у ПС.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих.

Окрім того, за даними МВС, вбито трьох зловмисників.