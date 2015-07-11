У Мукачеві в результаті перестрілки постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих - ОДА

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі управління охорони здоров"я Закарпатської облдержадміністрації.

У повідомленні з посиланням на заступника головного лікаря Мукачівської ЦРЛ Мирослава Гавришка зазначено, що зараз у медичному закладі перебуває семеро постраждалих внаслідок перестрілки: один – охоронець , один – криміналіст, двоє бійців роти спецпризначення та троє випадкових перехожих.

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Найважче поранення, за даними лікарів, у охоронця, який отримав вогнепальне поранення голови.

"За його життя зараз бореться бригада нейрохірургів, яка приїхала до Мукачева з обласного нейроцентру", - додали в прес-центрі управління охорони здоров’я.

Ще один постраждалий - командир роти спецпризначення - відправлений до відділення опікової та реконструктивної мікрохірургії Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Новака, що в Ужгороді.

У прес-центрі також додали, що, за інформацією обласного главку міліції, ще один правоохоронець з пораненням відправлений до клініки УМВС в Ужгороді.

Загалом, за уточненими даними, внаслідок перестрілки в Мукачеві постраждали дев’ятеро осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше МВС заявило про сімох поранених під час перестрілки в Мукачевому - трьох працівників міліції та чотирьох цивільних осіб.