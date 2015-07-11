Геращенко: У стрілянині в Мукачеві вбито троє нападників, є поранені серед міліціонерів та цивільних

Причиною нападу міг бути переділ сфер впливу, написав у Facebook депутат Верховної Ради, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Група озброєних осіб чисельністю 15 – 20 чоловік приїхала на об’єкт, до якого був причетний народний депутат України, що має за плечима сумнозвісний досвід 90-х років, – Михайло Ланьо", – зазначив Геращенко.

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"На місце конфлікту прибули наряди міліції, по яких нападники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і випустили кілька гранат із гранатометів. Пострілами з гранатометів нападники знищили два міліцейські автомобілі", – повідомив радник міністра.

За словами Геращенка, решта нападників заблоковані в лісопосадці, їм запропоновано скласти зброю і здатися.

Як повідомляв УНІАН, про спецоперацію із блокування, роззброєння і затримання банди, яка в суботу здійснила напад на цивільний об’єкт в Мукачевому повідомив і сам міністр Арсен Аваков.

Нагадаємо, у Мукачеві сталася стрілянина, в ході якої поранення дістали 8 осіб.