Зміни до Конституції у частині децентралізації можуть не ухвалити до місцевих виборів - джерело

Про це повідомило джерело, що входить до керівництва одного з ключових учасників коаліції, передає "Європейська правда".

"Ми справді маємо намір ухвалити ці зміни до Конституції, але говорити з певністю за наш парламент було би безглуздо", - зауважив політик.

Нагадаємо, раніше українські очільники обіцяли представникам ЄС та Ради Європи, що зміни до Основного Закону ухвалять до місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня. Проте для цього законопроект має бути підтриманий на двох сесіях – влітку та восени.

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"226 голосів (голосування у першому читанні, влітку) ми зберемо. Але з 300 голосами (голосування в цілому, восени) є проблеми. Хоча на кону дійсно стоїть дуже багато. По суті, під ударом – міжнародна репутація України", - зазначив він.

За його словами, значною перепоною проходженню законопроекту є популізм депутатів, що "загострився перед місцевими виборами".

"Тому в разі, якщо голосування буде до 25 жовтня, до дати виборів, то зібрати 300 голосів буде дуже важко. Якщо ж це відбудеться після виборів, то буде дещо легше", - пояснив співрозмовник.