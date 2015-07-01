Порошенко: немає необхідності в дострокових парламентських виборах після внесення змін до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації проекту змін до Конституції України у частині децентралізації.

За словами президента, зміни до Конституції в частині децентралізації не передбачають значної реорганізації повноважень Верховної Ради, “бо повноваження Верховної Ради майже не змінюються або взагалі не змінюються”.

Читайте такожПорошенко: Україна - суверенна держава, і нікому не дасть надавати на себе тиск

“У зв'язку з цим я не бачу необхідності організації і проведення дочасних виборів Верховної Ради у зв'язку з прийняттям змін до Конституції в частині децентралізації”, - наголосив Порошенко.

За словами президента, після ухвалення змін до Конституції законодавство України буде адаптоване до цих змін, відповідно, запрацюють префекти, буде більше повноважень у місцевого самоврядування, й “обрання нових складів місцевих рад буде необхідним”.

Читайте такожВ АП не виключають, що деякі голови місцевих держадміністрацій будуть призначені на посади префектів

“Я абсолютно не виключаю, що після запровадження всіх змін до Конституції чергові вибори до місцевих рад будуть необхідні. Але це буде визначати Верховна Рада”, - зауважив президент України.

Як повідомлялося раніше, президент наголосив, що децентралізація не означає ослаблення центральної влади в ключових для держави питаннях.