У Раді Європи вважають, що особливий статус Донбасу слід закріпити у Конституції

Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи не є порушенням Мінських угод заяви ватажків терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" про намір провести власні місцеві вибори восени поточного року, Ягланд зазначив, що «Рада Європи не є стороною-учасницею мінського процесу, тому ми не маємо повноважень обговорювати його умови. Але у них (Мінських угодах) говориться, що місцеві вибори повинні проводитися на основі українського законодавства».

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Зауваживши, що Рада Європи не є «стороною Мінських угод», Ягланд наголосив, що РЄ може лише радити Україні, що зміни необхідно внести до Конституції, щоб імплементувати домовленості, досягнуті під час другої зустрічі у Мінську.

«Зокрема, пункт про надання особливого статусу Донбасу. Щоб повною мірою реалізувати Мінські домовленості, необхідно згадати про це в Конституції, тоді Верховна Рада зможе ухвалити спеціальний закон, який би надавав особливий статус Донбасу», - зазначив Ягланд.