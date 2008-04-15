Ющенко: якщо ми хочемо подолати корупцію, нам потрібно починати з себе

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив керівництву Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та Генеральної прокуратури протягом трьох тижнів сформувати новий план боротьби з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на нараді з питань боротьби з корупцією.

Президент зауважив, що на сьогодні в Україні фактично не здійснюються системні кроки щодо подолання корупції. «Вона (корупція – УНІАН) зайшла так далеко, що забирає можливості у держави, в українців», - сказав Президент.

Він підкреслив, що на жаль сьогодні найбільшими хабарниками є ті структури, які мають захищати громадян від корупції. Президент розкритикував діяльність правоохоронних органів. Він підкреслив, що правоохоронні органи мають очолювати люди, які можуть достойно тримати прапор боротьби з корупцією, і особливо ця боротьба має спостерігатись в самих правоохоронних органах.

В.ЮЩЕНКО також навів дослідження міжнародних інституцій, за якими Україна належить до найбільш корумпованих країн світу. А вітчизняні дослідження свідчать, що найбільш корумповані - медицина, освіта, органи внутрішніх справ, податкові та митні органи.

Президент зауважив, що сьогодні важко назвати сфери, де немає корупції. Особливо це стосується системи видачі ліцензій і дозволів. Він закликав переглянути цю систему.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що, за оцінками експертів, українці протягом року дали хабарів на суму більш як 3,5 млрд. грн., у той час, як правоохоронними органами виявлено збитків на 43 млн. грн., а фактично відшкодовано 18 млн. грн.

Президент також розкритикував те, що за рік до відповідальності за корупційні діяння притягнуто лише три особи. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ефективно не дозволяє боротись з корупцією те, що самі правоохоронні органи корумповані.

Також, на думку Президента, сприяє корупції суттєве збільшення держслужбовців. Він навів конкретні приклади по Міністерству внутрішніх справ, Міністерству фінансів, МНС, іншим відомствам, де протягом останнього часу кількість службовців зросла більше, ніж на сто людей.

«Якщо ми хочемо подолати це зло (корупцію – УНІАН), нам потрібно починати з себе», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він зауважив, що розуміє, який це спротив може викликати, але він вважає, що необхідно це переборювати.