Чалий: позиція США щодо надання Україні зброї змінюватиметься

Про це в ефірі радіо "Свобода" заявив посол України у США Валерій Чалий, відповідаючи на запитання про перспективи надання США Україні зброї.

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"Зараз наші партнери бачать, що у нас зовсім інша армія, зовсім іншого рівня збереження того, чим їй допомагають. І тепер, мабуть, буде мінятися парадигма. Я вважаю, що сильна Україна може не провокувати ворога, а слабка може провокувати. Тому дискусія стосовно оборонних озброєнь продовжується. Сподіваюся, що вона буде завершуватися вже більш конкретними результатами", – сказав Валерій Чалий.

Він нагадав, що зараз Україна вже отримує від США велику підтримку, але потребуватиме додаткового озброєння, якщо на Донбасі ворог піде у наступ. "Я вважаю одним із завдань все ж таки добитися, щоб Україна отримала ті ж самі безпілотники, Україна отримала додаткові оборонні можливості для армії", – додав посол.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня президент Петро Порошенко призначив Валерія Чалого послом України в США. До цього він був заступником голови адміністрації президента.