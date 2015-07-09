Підозрюваного у корупції прокурора Шапакіна випустили під заставу в 3,2 мільйона гривень
Сьогодні затриманого раніше за підозрою в корупції заступника керівника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна випустили із СІЗО під заставу.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.
"Прокурор-хабарник Володимир Шапакін вийшов на волю на період слідства під заставу в 3,2 мільйона гривень", - повідомив він.
Крім того, Бутусов зазначив, що у Шапакіна є п'ятикімнатна квартира на Львівській площі і приблизно 40 банківських комірок, але до всіх не дісталися, а також будинок в Конотопі і гектар землі.
Читайте такожЖурналіст повідомив про 80 банківських рахунків у звільненого під заставу заступника прокурора Київщини
"Його спільник Корнієць поки в СІЗО - він ще не встиг внести заставу теж в 3 мільйони", - підсумував журналіст.
Прокурор-хабарник Володимир Шапакин вийшов на волю на період слідства під заставу в 3,2 мільйона гривень. У нього пятиком...Posted by Юрій Бутусов on 9 Липень 2015 р.
Раніше в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня затримали першого заступника голови Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна та заступника прокурора Київської області Корнійця.
У затриманих вилучили близько 500 тис. доларів і коштовності.