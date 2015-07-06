Під час обшуку у чиновників прокуратури Київщини знайшли близько 500 тисяч доларів - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат від БПП Мустафа Найєм.

"За моєю інформацією, при затриманні у чиновників було виявлено загалом близько 500 тис. дол. США, а також коштовності та цінні папери", - повідомив він.

При цьому у Шапакіна під час обшуку було знайдено $130 тис. в кабінеті, $30 тис. і €22 тис. в будинку, $170 тис. і 500 тис. грн у квартирі, а також документи на депозитні вкладення на суму 800 тис. грн та незареєстровану вогнепальну зброю і боєприпаси.

При обшуку у Корнійця також було знайдено 35 пакетів з діамантами загальною кількістю 65 каменів.

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Зазначається, що операція проводилась під керівництвом заступника Генпрокурора Давида Сакварелідзе і голови СБУ Василя Грицака.

Також Найєм повідомив, що за результатами цієї операції було відкрито кримінальну справу щодо...Давида Сакварелідзе. Справу відкрив перший заступник Генпрокурора Володимир Гузир за статтею "захоплення державних установ".

Скандал в Генпрокуратурі. У Києві затримано перший заступник глави слідчого управління ГПУ Володимир Шапакин і зам... Posted by Mustafa Nayyem on 6 Липень 2015 р.

"Справа в тому, що у ході затримання чиновників був використаний загін Альфа, яким довелося виламувати двері в кабінетах затриманих чиновників", - підсумував депутат.