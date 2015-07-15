Кабмін ухвалив пакет жорсткої економії, подібний до британського - Яценюк

Про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час зустрічі прем’єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном, повідомляє прес-служба Кабміну.

Також Яценюк наголосив, що в України та Британії є багато спільного.

"Колись, уряд Кемерона ухвалив пакет жорсткої економії. І ви зробили вашу економіку справді процвітаючою і потужною", - сказав прем'єр.

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При цьому він провів аналогії із Україною, наголосивши, що український уряд пішов на подібні кроки.

Яценюк зазначив, що досвід обох країн допоможе «зробити світ кращим, щоб ЄС залишався об’єднаним, і щоб ЄС був одним із ключових у підтримці територіальної цілісності та незалежності України».