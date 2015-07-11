Яценюк наступного тижня відвідає США, Канаду та Великобританію

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк здійснить робочі візити до США, Канади та Великої Британії.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

У повідомленні зазначається, що в понеділок, 13 липня, Яценюк із урядовою делегацією відвідає Сполучені Штати Америки для участі в першій інвестиційній конференції Україна-США. Заплановані також зустрічі голови уряду України з керівництвом США.

У вівторок, 14 липня, Яценюк перебуватиме з робочим візитом в Канаді, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Стівеном Гарпером. Під час зустрічі йтиметься, зокрема, про перспективи підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою.

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У повідомленні сказано, що у середу, 15 липня, відбудеться робочий візит голови українського уряду до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Відбудеться зустріч Яценюка з прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, в ході якої планується обговорити шляхи посилення співпраці двох країн у сфері торгівлі та можливості залучення британських інвестицій в українську економіку.