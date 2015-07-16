Гройсман вважає, що потрібно провести додаткові консультації щодо виборів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо проекту постанови про призначення місцевих виборів на 25 жовтня і що, на думку деяких депутатів, вибори взагалі можуть не пройти на всій території Донецької і Луганської областей.

Гройсман висловив думку, що це питання “потребує додаткових консультацій”.

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“Я хочу заслухати всі сторони в цьому питанні, але вважаю, що треба проводити вибори на всій території України, - там, де це можливо з точки зору забезпечення стандартів демократії, відкритості, прозорості і доступності”, - сказав голова ВР.

Таким чином, він наголосив на необхідності додаткових консультацій, після яких буде визначено, “який саме підхід можна буде запровадити”.