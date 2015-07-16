Сьогодні ВР має направити на висновок КС зміни до Конституції щодо децентралізації (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним також передбачається розглянути питання щодо внесення змін до календарного плану проведення другої сесії ВР та проект постанови про календарний план проведення третьої сесії.

Сьогодні ВР також розглядатиме питання щодо звільнення суддів .

Читайте такожНуланд: децентралізація в Україні відповідає Мінським угодамТакож сьогодні ВР має розглянути проект постанови про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році (5 жовтня).

У першому читанні розглядатимуть також проект постанови про звернення ВР до ООН, національних парламентів держав світу щодо створення Міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за злочин, пов'язаний з збитим літаком Малайзійської авіакомпанії, що здійснював рейс МН17 17 липня 2014 року.

Крім того, передбачається розгляд законопроекту про заходи економічної стабілізації державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз” у зв'язку з тимчасовою окупацією території України.