Ярош назвав інцидент з "Правим сектором" у Мукачевому "боротьбою із системою, що прогнила"

Влада намагається знищити «Правий сектор», використовуючи події в Мукачевому.

Про це на прес-конференції заявив народний депутат, лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош.

«Влада розгорнула інформаційну війну проти «Правого сектора» і намагається використати цей інцидент (стрілянина в Мукачевому 11 липня - УНІАН) для знищення наших структур. І бойових, і тилових, і політичної організації», - сказав Ярош.

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Він зауважив, що не виправдовує членів «ПС», які відкрили вогонь, але сказав, що «вони воювали із системою», що прогнила.

Окрім того, Ярош висловив подив з приводу того, що президент України Петро Порошенко «р'яно бореться з Добровольчим українським корпусом», коли на кордоні України є потужна російська загроза.