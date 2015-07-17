Ярош анонсував надзвичайний з'їзд "Правого сектору" та віче на Майдані

«Правий сектор» наступного тижня планує провести надзвичайний з’їзд у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош.

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«Зараз ті акції, які відбуваються, будуть продовжуватись в іншій формі. Ми ініціюємо проведення надзвичайного з’їзду «Правого сектора» наступного тижня в Києві, де, власне, будуть прийняті рішення щодо подальшої нашої діяльності. Також ми будемо проводити на Майдані Незалежності віче. Час ми уточнимо», - сказав він.

За словами Яроша, поки «Правий сектор» не збирається встановлювати намети на Майдані.