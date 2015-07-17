Ще одного фігуранта "прокурорської справи" відпустили під заставу в 3,2 мільйона гривень

Підприємець Валерій Гібаленко, який є третім фігурантом у справі підозрюваних у хабарництві першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олексія Корнійця, вніс заставу у сумі 3,2 мільйона гривень і сьогодні був звільнений з-під варти.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, вказану суму начебто зібрали родичі Гібаленка і перерахували на відповідний державний рахунок. Таким чином, зазначив співрозмовник агентства, на сьогодні із трьох фігурантів справи під вартою перебуває лише заступник прокурора Київської області Корнієць, родина якого наразі ще не зібрала визначену судом суму для внесення застави.

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Як повідомляв УНІАН, Шапакіна і Корнійця було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, у затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. Цей самий суд обрав Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн.

Цивільній особі, яка була затримана разом із Шапакіним і Корнійцем, - Гібаленку - Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за підозрою в хабарництві та з правом внесення застави в сумі 3,2 млн грн.