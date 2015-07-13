Підозрюваний у хабарництві заступник прокурора Київщини Корнієць оскаржив свій арешт
Підозрюваний у хабарництві заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць подав до Апеляційного суду Києва скаргу рішення Печерського райсуду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Корнійця Віктор Петруненко.
«Захист та особисто Корнієць подали апеляційну скаргу на обраний йому запобіжний захід з вимогою скасувати його, оскільки в його діях немає складу злочину”, - сказав Петруненко.
Як повідомляв УНІАН, Корнійця і першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.
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За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.
Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.
Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає безальтернативне позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Печерський райсуд Києва обрав Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн.
Корнійцю Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.
Адвокати Корнійця наполягають на невинуватості їхнього підзахисного.