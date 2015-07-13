Підозрюваний у хабарництві заступник прокурора Київщини Корнієць оскаржив свій арешт

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Корнійця Віктор Петруненко.

«Захист та особисто Корнієць подали апеляційну скаргу на обраний йому запобіжний захід з вимогою скасувати його, оскільки в його діях немає складу злочину”, - сказав Петруненко.

Як повідомляв УНІАН, Корнійця і першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

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За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає безальтернативне позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Печерський райсуд Києва обрав Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн.

Корнійцю Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.

Адвокати Корнійця наполягають на невинуватості їхнього підзахисного.