Екс-міністр екології Шевченко стане позаштатним радником Саакашвілі

Про це сам Шевченко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми домовилися, що я долучуся до команди Саакашвілі в якості позаштатного радника та візьму на себе наступні функції: сприяння швидкій реалізації низки конкретних інвестиційних проектів, які плануються чи вже почали реалізовуватися в Одеській області; залучення нових інвесторів та організація нових інвестиційних проектів; допомога одеському бізнесу у взаємодії з центральними органами влади в Києві та сприяння у вирішенні їхніх проблем на національному рівні", - зазначив він у своєму повідомленні.

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Крім того, під час перебування в Одесі Шевченко взяв участь у засіданні Ради інвесторів Одеської області під головуванням Михаїла Саакашвілі та провів низку двосторонніх зустрічей з інвесторами.

"Також представив губернатору інвестора з новим проектом на $100 млн доларів та домовився про проведення в серпні автопробігу електромобілів Київ-Одеса-Білгород-Дністровський за участю губернатора", - наголосив колишній міністр.

Про Одесу, Саакашвілі та інвестиціїПозавчора на запрошення Михайла Саакашвілі відвідав Одесу. Одеська область сьогод... Posted by Ігор Шевченко on 19 Июль 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, уряд 24 червня ухвалив рішення внести до Верховної Ради подання щодо звільнення Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів за вчинення діянь, які можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

2 липня Верховна Рада звільнила Шевченка. «За» це рішення проголосували 235 із 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.