Міністр екології Шевченко заявив про готовність піти у відставку

Про це він написав у Facebook. Шевченко зазначив, що його відставку провокують «олігархи», а «Народний фронт» змушує Порошенка її прийняти. Він також заявив, що не тримається за крісло і готовий погодитися з рішенням президента про його відставку.

"Я готовий піти з посади, якщо так вирішить Президент, тому що я глибоко поважаю Петра Олексійовича і вважаю його найкращим Президентом України за всю історію незалежності. Він справжній патріот і ефективний менеджер. Звичайно, якщо він прийме таке рішення, це буде політичне рішення, яке не буде мати ніякого відношення до закону. Всі чудово розуміють, що ніякої корупції в моїх діях не було, а вся ця ситуація використовується нечистими на руку політиками як формальний привід для моєї відставки", - написав Шевченко.

Він додав, що, незважаючи на свою можливу відставку, він готовий і далі боротися з корупцією.

Читайте такожТимошенко заявила, що за квотами "Батьківщини" ніяких міністрів не призначали

"Ми зламали систему корупції і почали кардинальні реформи в галузі. Ми повернули у державну власність значну кількість родовищ газу і нафти, які були вкрадені бандою Януковича і продовжуємо цей процес. Ми подали багатомільйонні позови про відшкодування державі збитків, заподіяних корупційними оборудками міністрами Януковича. Ми створили команду досвідчених фахівців, які готові і надалі проводити реформи і боротися з корупцією. Так, я готовий піти, але я не здамся, я не припиню свою боротьбу зі старою совково-корупційною системою і з політичними шахраями, які паразитують на бюджетних грошах і обкрадають країну ", - написав він.

Нагадаємо, 15 червня голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко закликав коаліцію проголосувати за відставку Шевченка. Депутат стверджував, що в той час, коли на нафтобазі під Києвом спалахнула пожежа, міністр перебував за кордоном у відпустці. Пізніше прем'єр-міністр Яценюк відчитав Шевченка за те, що той не був на місці пожежі.

Шевченко зазначив, що був за кордоном 6-7 червня, тоді як пожежа спалахнула 8 червня. Також він підтвердив, що повертався з Ніцци до Києва літаком, який належить нардепу, члена депутатської групи "Воля народу" Олександру Онищенку.

Напередодні Яценюк виступив за відставку Шевченка за поведінку, яка порочить уряд і коаліцію. Він також закликав партію "Батьківщина", за квотою якої потрапив в уряд Шевченко, "прийняти відповідальне політичне рішення".