Рада звільнила Шевченка з посади міністра екології

За цю постанову (реєстраційний № 2172а) проголосували 235 із 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У той же час питання про звільнення Ігоря Шевченка в сесійній залі не обговорювалося.

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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив про початок розгляду цього питання і відразу ж поставив його на голосування. Частина депутатів висловила обурення у зв’язку з тим, що звільнення відбулося без обговорення.

Як повідомляв УНІАН, уряд на своєму засіданні 24 червня ухвалив рішення внести до Верховної Ради подання щодо звільнення Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів за вчинення діянь, які можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Згідно з поданням, у січні 2015 року в робочий час Ігор Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував у ОАЕ, 5 травня 2015 року без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці і безпідставно не брав участі у засіданні уряду. Крім того, Шевченка 6 червня чартерним рейсом вилетів приватним літаком в особистих справах до Дрездена і повернувся 8 червня (робочий день) з Ніцци також приватним літаком.

Верховна Рада 2 грудня 2014 року призначила Ігора Шевченка міністром екології.