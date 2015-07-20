Від початку року суди винесли обвинувальні вироки лише трьом суддям-корупціонерам

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, протягом першого півріччя цього року проти суддів, які звинувачуються у здійсненні корупційних злочинів, судами першої інстанції з ухваленням рішення розглянуто чотири кримінальних справи (провадження) щодо чотирьох осіб.

За результатами судового розгляду щодо трьох суддів винесені обвинувальні вироки, проти одного судді прийнято рішення про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування.

Всього за апеляційними скаргами прокурора в апеляційному порядку переглянуто судові рішення щодо чотирьох суддів.

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На сьогодні у провадженні судів першої інстанції перебуває 29 кримінальних справ (проваджень) проти 33 суддів, які звинувачуються у здійсненні корупційних злочинів.

У цьому році до судів направлено п'ять обвинувальних актів у кримінальних процесів зазначеної категорії щодо семи осіб.

Наразі слідчими органів прокуратури здійснюється досудове розслідування 15 кримінальних проваджень щодо 13 суддів, п'ятьом з яких повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди.

Крім того, в Управлінні зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури повідомили, що органами прокуратури проводиться робота із виявлення фактів винесення суддями завідомо неправосудних рішень, на сьогодні повідомлено про підозру у вчиненні таких кримінальних правопорушень 15 суддям у 14 провадженнях, ще вісім обвинувальних актів щодо восьми суддів направлено до суду.

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Також за перше півріччя органами прокуратури за результатами розгляду звернень громадян, юридичних осіб і за власною ініціативою виявлено та оскаржено 25 судових рішень, через які державі завдано значний економічний збиток і які пов'язані із незаконним поглинанням підприємств, установ, організацій.

У зв'язку з виявленими порушеннями внесена 21 апеляційна скарга, три касаційні скарги і одна заява про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.