Сина глави Апеляційного суду Чернушенка звільнили з-під арешту під 6-мільйонну заставу

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у Генеральний прокуратурі України.

Водночас співрозмовник агентства не зміг уточнити, хто саме вніс за Д.Чернушенка такі суму.

Як повідомляв УНІАН, суд обрав синові голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка – Дмитру Чернушенку - запобіжний захід у вигляді взяття під варту з одночасним визначенням застави у розмірі 6 млн грн.

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Сина голови Апеляційного суду Києва затримали 3 липня, а наступного дня оголосили підозру. ГПУ заявляє, що саме Д.Чернушенко є автором SMS на адресу голови суду. У вказаних SMS-повідомленнях містились вказівки про прийняття рішень у судових справах, що розглядаються Апеляційним судом Києва. Надалі Антон Чернушенко вчиняв втручання в автоматизовану систему документообігу суду «АСЕД Апеляція» з метою штучного розподілу справ та визначення себе головуючим чи суддею у складі колегії, яка розглядає вказану справу, щоб мати змогу постановляти завідомо неправосудні рішення (ухвали).

Дмитру Чернушенку оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України.