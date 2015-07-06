Сакварелідзе: Прокурори-корупціонери під прикриттям чину із ГПУ "наїхали" на бізнесмена, який видобував пісок

Затримані при отриманні хабара понад 3 млн грн перший заступник начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури і заступник прокурора Київської області "кришували" корупційні схеми.

Про це повідомив заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе на своїй сторінці у Facebook.

"Ми отримали інформацію від підприємця, який займається видобутком піску, про вимагання з боку працівників прокуратури Київської області, дії яких, по суті, призвели до зупинення його бізнесу. Він відмовився йти на незаконну угоду і, повіривши нам, передав деталі справи. Генеральна інспекція ГПУ спільно з СБУ оперативно зайнялася цією проблемою і з'ясувала цікавий факт: київські прокурори діяли не самі по собі, а під головуванням «великого начальника» з стін Генпрокуратури, який вважав себе недоторканним", - йдеться в повідомленні.

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При проведенні обшуків у фігурантів було виявлено близько 400 тис. доларів готівкою, автомат Калашникова і холодну зброю, багато ювелірних виробів і 39 пакетів з діамантами.

"Дії корупціонерів будуть кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, що передбачає безальтернативне позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати посади, спеціальною конфіскацією та конфіскацією майна. Ми будемо домагатися найвищої міри запобіжного заходу", - заявив Сакварелідзе.

Він підкреслив, що "недоторканних" не буде, ні у ГПУ, ні у найменшій районній прокуратурі.

"Можете вважати це попередженням. Я знаю, що є багато скептиків, але я орієнтуюся на тих, хто вірить у світле майбутнє нашої країни, готовий працювати для цього і зробити все можливе, щоб перемогти головного ворога – корупцію. Ми оголосили до неї нульову толерантність – система буде очищена. Всі, хто не згоден з такою позицією, можуть піти прямо зараз", - заявив Сакварелідзе.