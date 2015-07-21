Лозовий відреагував на бажання ГПУ арештувати його: "Я не боюсь в'язниці"

Таку заяву народний депутат зробив у коментарі ТСН.uа. "Я знав, що це буде", - зазначив він. "Я не боюся ні внесення цього подання, ні голосування "за", ні в'язниці. Якщо посадять, то сидіти буду точно менше, ніж Шокін буде генпрокурором, а Порошенко - президентом. Це розправа над патріотами, це помста Радикальної партії за жорстку позицію щодо того, що не можна здавати Донбас, що зараз робить Порошенко і його банда", - заявив Андрій Лозовий.

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Крім того, нардеп підкреслив один "дуже показовий момент". "У Верховній Раді сидять представники режиму Януковича - Льовочкін, Бойко, Бакулін. На них немає жодного подання. Але є подання вже на мене. І готують подання на Ігоря Мосейчука, Дмитра Лінька, В'ячеслава Костянтинівського, Семена Семенченка, Андрія Денисенка", - розповів депутат.

Він повідомив, що подання проти нього обґрунтовано "сфабрикованою справою" про те, що він нібито побив селищного голову Коцюбинського. "Хоча селищний голова Коцюбинського безумовно заслужив, щоб його побили. Цей покидьок роздає на право і на ліво землю забудовникам. Коцюбинське - це будівництво. А для п'ятьох учасників АТО легендарної 72-ї бригади, які були рік на фронті без зарплати, для них землі немає", - додав Андрій Лозовий.