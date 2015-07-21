Шокін вніс у Раду подання про арешт члена провладної коаліції

11:35, 21 липня 2015
Політика
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Генеральний прокурор Віктор Шокін вніс у парламент подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата, члена правлячої коаліції.

Фото УНИАН

Про це він повідомив на брифінгу в Києві.

"Я вніс подання до ВР про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата - члена правлячої коаліції", - заявив він, не уточнивши прізвища.

При цьому генпрокурор не уточнив, про якого саме народного депутата йде мова.

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