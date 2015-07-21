Шокін вніс у Раду подання про арешт члена провладної коаліції
11:35, 21 липня 2015Політика
0 0
Генеральний прокурор Віктор Шокін вніс у парламент подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата, члена правлячої коаліції.
Шокін ініціює арешт депутата правлячої коаліції / Фото УНІАН
Про це він повідомив на брифінгу в Києві.
"Я вніс подання до ВР про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата - члена правлячої коаліції", - заявив він, не уточнивши прізвища.
При цьому генпрокурор не уточнив, про якого саме народного депутата йде мова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter