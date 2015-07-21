ЗМІ: ГПУ просить зняти недоторканність з члена фракції Ляшка

Про це "Українській правді" повідомили поінформовані джерела в правоохоронних органах.

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Сам Андрій Лозовий в коментарі виданню теж не виключив, що йдеться про нього. "Може і на мене (подання -- УП)", - сказав депутат.

Раніше лідер фракції Олег Ляшко заявив, що ГПУ готує на Андрія Лозового подання. Тоді він заявив, що депутата звинувачують у тому, що він начебто бив сільського голову Коцюбинського Київської області.