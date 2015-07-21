Ярош попросив силовиків з'ясувати, звідки у Найєма відео подій у Мукачевому

Про це повідомляє прес-служба Правого сектора.

Лідер Правого сектора Дмитро Ярош звернувся до МВС та СБУ з проханням розібратися, звідки народний депутат Мустафа Найєм (БПП) отримав оперативне відео подій у Мукачевому, яку він оприлюднив у своєму Facebook.

"Ми вирішили закрити кілька "прогалин", на які слідство не звертає уваги, зокрема - з приводу відео оперативної зйомки, яку, порушивши таємницю слідства, оприлюднив народний депутат Мустафа Найєм. Також нас цікавить особа вже легендарного Миколи Йовбака - мисливця-журналіста з карабіном "форт", дозволу на який, за нашими даними, ніколи не існувало, - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, народного депутата Мустафу Найєма призначили куратором створення патрульної служби в Закарпатті, оскільки він є членом колегії МВС України.

11 липня нардеп Мустафа Найєм оприлюднив відеозапис збройного конфлікту в Мукачево і назвав його причину.