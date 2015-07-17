Ярош хоче амністії для мукачівських бійців в обмін на вступ "Правого сектору" до лав армії

17:54, 17 липня 2015
Політика
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Лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош пропонує амністувати заблокованих у лісі під мукачевим бійців ПС.

Про це він заявив на прес-конференції у Києві у п'ятницю, повідомляє "Українська правда".

Також Ярош заявив, що, за даними СБУ, зараз у лісі на Закарпатті заблоковані 6 бійців ПС.

За даними ПС, їх "десь, приблизно, така ж кількість".

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На запитання, куди поділись решта людей, адже раніше повідомлялось про близько 20 бійців ПС, які відійшли у ліс, Ярош нагадав про ще двох загиблих, чотирьох затриманих і припустив, що спершу могли бути "неточні цифри".

"Зараз частина хлопців перебуває в горах. Ми побачили, які сили стягнені для проведення чи то антитерористичної, чи міліцейської операції, і це вражає: всі немислимі спецнази, авіація, БТРи в кожному селі по п'ять штук. Це дивує", - наголосив він.

За словами Яроша, "Правий сектор" готовий увійти до складу збройних сил України на своїх умовах.

"Ми готові зробити крок назустріч державі і перейти у склад ЗСУ на наших умовах. А чому б не зробити амністію для цих людей (бійців ПС, які зараз заблоковані в лісі – ред.)", - заявив Ярош.

"Вони могли б кров'ю змити ту провину, яка на них лежить. А саме те, що вони піддались на провокацію", - додав він.

На запитання, звідки у бійців на Закарпатті виявилась зброя і чи контролює провід ПС її переміщення, Ярош заявив, що "у них була якась зброя зареєстрована, а якась була ще, фактично, із часів революції".

"Зараз вона зіграла. Зараз ми плануємо, якщо будемо виявляти незареєстровану зброю, то доставляти її в зону АТО. Але, як бачите, це був перший раз фактично, коли така подія сталась", - сказав Ярош.

Командир ДУК "Правий Сектор" Андрій Стемпіцький заявив, що бійцям ПС погрожували "знищенням їх самих і їхніх сімей".

"Там питання стояло так, що або ви приїжджаєте і ми говоримо, або ми вас (бійців ПС – ред.) будемо відстрілювати", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками "Правого сектору" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

За версією представників "Правого сектору", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки "ПС" почав заважати потокам контрабанди.

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