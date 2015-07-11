Нардеп оприлюднив хронологію збройного конфлікту в Мукачеві та назвав його причину

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Мустафа Найєм, який на даний момент знаходиться у Мукачеві.

"Я в Мукачеві. Викладаю всю інформацію, яку вдалося зібрати зі слів місцевих жителів, представників СБУ та МВС. Спочатку між представниками "Правого сектора" і Михайлом Ланьо була призначена стрілка в ресторані "Дракон", у Мукачеві на вулиці Лермонтова. Пізніше зустріч перенесли в спорткомплекс "Антарес", що стоїть поруч. Обидва ці підприємства контролюються Михайлом Ланьо", - повідомив нардеп.

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За його словами, представники "Правого сектора" прибули на чотирьох джипах, всього 21 особа.

"Підійшли до воріт, охоронця попросили викликати Михайла Ланьо. Після перепалки охоронцеві вистрілили в голову. Зараз він у комі і знаходиться в реанімації. Приблизно о 13:20 на черговий номер 102 надійшло повідомлення, що люди в камуфляжі перекрили вулицю Лермонтова. На місце прибув начальник міліції міста Віталій Шиманяк. В ході переговорів йому поставили ультиматум здати зброю. Коли начальник відмовився, почалася стрілянина - представники "Правого сектора" стріляли в повітря, вибухнула димова шашка. Джипи протаранили міліцейський УАЗ і почалася гонитва", - пише Найєм.

Як зазначається, на розвилці Мукачево-Колчино машини ПС виїхали на трасу Київ-Чоп, яку перекрили в районі заправки три машини МВС.

"На першій машині-джип колони "Правого сектора" був встановлений стрічковий кулемет Калашникова. Стрілянина велася також з РПГ і "Мух". Три міліцейські машини були знищені, колона джипів прорвалася в район Червоної гори, на в'їзді в Мукачево з боку траси Київ-Чоп", - розповідає подробиці нардеп.

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За його даними, в результаті перестрілки двоє представників "Правого сектора" були вбиті, четверо співробітників міліції було поранено, з них троє - легко і один - важко.

На даний момент, за словами Найєма, відомо, що серед представників ПС є бійці батальйону "Сонечко", які регулярно брали участь у боях на східному фронті. Зараз з ПС ведуть переговори.

"Тепер про причини. За розповідями місцевих це переділ ринку контрабанди цигарок. Хто з ким і що ділив, намагаюся з'ясувати", - резюмував нардеп.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки з участю бійців "Правого сектора" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. В результаті стрілянини загинули 3 людини.

"Група озброєних осіб чисельністю 15 – 20 чоловік приїхала на об'єкт, з яким пов'язаний народний депутат України, що має за плечима сумний досвід 90-х років, – Михайло Ланьо", – повідомив Геращенко.

За його даними, на місце конфлікту прибули наряди міліції, по яким нападники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і випустили кілька гранат з гранатометів. Пострілами з гранатометів нападники знищили два міліцейські автомобілі.

В ПС заявили, що через події "весь Військово-політичний рух "Правий сектор" піднято по бойовій тривозі".

Крім цього ситуацію з перестрілкою в Мукачеві також прокоментував лідер ПС Дмитро Ярош.

Разом з тим в Мукачево вирушили підрозділи спеціального та оперативного призначення Національної гвардії України для надання допомоги у затриманні злочинців.

Наразі ситуацію стабілізовано.