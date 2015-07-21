У Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу

У Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Дарка Оліфер - прес-секретар представника України в групі, екс-президента Леоніда Кучми - повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи. У засіданні бере участь голова ОБСЄ Івіца Дачич, а також координатори від ОБСЄ всіх чотирьох робочих підгруп", - написала Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ РФ виступає проти ініціативи України про створення в рамках Тристоронньої контактної групи нової робочої підгрупи з прикордонних питань.

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Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг сподівається, що 21 липня на зустрічі контактної групи в Мінську буде досягнуто конкретної угоди про припинення вогню на Донбасі.