У Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу
У засіданні бере участь голова ОБСЄ Івіца Дачич.
У Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це Дарка Оліфер - прес-секретар представника України в групі, екс-президента Леоніда Кучми - повідомила на своїй сторінці в Facebook.
"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи. У засіданні бере участь голова ОБСЄ Івіца Дачич, а також координатори від ОБСЄ всіх чотирьох робочих підгруп", - написала Оліфер.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ РФ виступає проти ініціативи України про створення в рамках Тристоронньої контактної групи нової робочої підгрупи з прикордонних питань.
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Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг сподівається, що 21 липня на зустрічі контактної групи в Мінську буде досягнуто конкретної угоди про припинення вогню на Донбасі.
В Минске началось заседание Трёхсторонней контактной группы. В заседании принимает участие глава ОБСЕ Ивица Дачич, а также координаторы от ОБСЕ всех четырёх рабочих подгрупп.Posted by Дарка Олифер on 21 липня 2015 р.