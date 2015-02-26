Голова ОБСЄ: Криза в Європі є найгіршою з часу Холодної війни

«Європейська безпека перебуває у критичному стані. Нашим головним пріоритетом є кооперація у роботі ОБСЄ і запобігання ескалації кризи в Україні і навколо неї. Мир і безпека у Європі є нашою спільною відповідальністю», – сказав Дачич у вівторок, 26 лютого, під час виступу у Гельсінській комісії США у Вашингтоні, пише Радіо Свобода.

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Відносини між Заходом і Москвою погіршилися минулого року, після російської анексії Криму.

16 березня 2014 року за військової і політичної підтримки Росії у Криму відбувся неконституційний і не визнаний ні міжнародною спільнотою, ні Україною «референдум про самовизначення» Криму. 21 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін підписав закон про «приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб’єктів федерації».

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва будь-які звинувачення відкидає. Росія лише зазначає, що на Донбасі можуть бути російські «добровольці».