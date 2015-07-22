МЗС Франції: Контактна група змогла просунутися у реалізації Мінських угод

У Міністерстві закордонних справ Франції вважають, що вчора у Мінську Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі змогла просунутися у реалізації Мінських угод.

Про це повідомляє прес-служба посольства Франції в Україні з посиланням на брифінг речника МЗС Франції Ромена Надаль.

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"Ці зустрічі дозволили сторонам просунутися вперед у діалозі щодо реалізації зобов’язань, прийнятих на 12 лютого в Мінську. Зокрема, завдяки зусиллям робочої підгрупи з питань безпеки вдалося досягнути угоди про відведення танків та озброєння калібром меншим за 100 мм, і ми дуже пильно спостерігатимемо за цим процесом. Робота підгрупи з питань політики дозволила провести обмін думками стосовно останніх подій, а саме змін у законодавстві, за які Верховна Рада проголосувала минулого тижня", - заявив Надаль, відповідаючи на запитання про те, як він оцінює результати засідання робочих груп в Мінську.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив членам Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі за результатами засідання, яке відбулося у Мінську 21 липня, підписати угоду, яка б гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії розмежування.

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Глава держави підкреслив, що «вчора в Мінську пропозицію української сторони за наполяганням наших дипломатів та ОБСЄ було прийнято».

«І через декілька днів почнеться відлік годин, з яких під контролем ОБСЄ буде відведено все важке озброєння», - сказав він.

Порошенко висловив сподівання, що це буде реальним початком реального припинення вогню, реального відведення важкої техніки, що надалі створить умови для політичної та економічної реінтеграції цих території в Україну.