На сьогодні у полоні утримуються близько 200 українців - Тандит

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандит.

"Ми говоримо про цифру біля 200 людей. Чому? Тому що інколи буває, що безвісти зниклі виявляються живими. Нещодавно ми відшукали одного з наших хлопців. Він живий, і знаходиться в одному з районів Білгородської області Росії. Ми повернемо його додому", - сказав Тандит.

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Також він додав, що із 200 заручників близько 60 - цивільні, всі інші - це військовослужбовці ЗСУ, добровольчих батальйонів, а також Національної гвардії.

Окрім того, радник розповів, що зараз тривають перемовини з громадськими організаціями Росії щодо допомоги у звільненні українців.

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, народний депутат Ірина Геращенко повідомила, що у полоні терористів залишаються близько 250 українців.