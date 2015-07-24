У полоні бойовиків залишаються близько 250 українців - Геращенко
12:25, 24 липня 2015Політика
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У полоні терористів залишаються близько 250 українців, за два останні місяці вдалося звільнити 30 українців.
REUTERS
Про це заявила Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, народний депутат Ірина Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі «Блоку Петра Порошенка».
Геращенко підкреслила, що пріоритетом переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську є звільнення полонених.
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”Ключовим для нашої гуманітарної підгрупи за два останні місяці є те, що ми змогли звільнити 30 українців, які знаходилися у бойовиків. Ще залишається близько 250 українців у полоні”, – сказала Геращенко.
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