У полоні бойовиків залишаються близько 250 українців - Геращенко

Про це заявила Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, народний депутат Ірина Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі «Блоку Петра Порошенка».

Геращенко підкреслила, що пріоритетом переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську є звільнення полонених.

Читайте такожГеращенко уточнила дані щодо полонених українців на Донбасі

”Ключовим для нашої гуманітарної підгрупи за два останні місяці є те, що ми змогли звільнити 30 українців, які знаходилися у бойовиків. Ще залишається близько 250 українців у полоні”, – сказала Геращенко.