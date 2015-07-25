Порошенко обговорив з головою Венеціанської комісії конституційну реформу

Президент підкреслив важливість експертного потенціалу Венеціанської комісії щодо законодавчого забезпечення процесу реформ в Україні

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Головою Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо. Як повідомляє прес-служба президента України, відбувся конструктивний обмін думками щодо реалізації в Україні конституційної, судової та виборчої реформ. Голова Венеціанської комісії привітав останнє рішення Верховної Ради про направлення до Конституційного Суду законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. Президент України підкреслив важливість експертного потенціалу Венеціанської комісії для законодавчого забезпечення процесу реформ в Україні.

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