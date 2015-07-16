Рада направила до КС проект змін до Конституції в частині децентралізації

Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали 288 депутатів.

Перед цим проект змін представив у Раді та попросив підтримати президент України Петро Порошенко.

“Головне: вперше в історії України і глава держави, і український уряд, який підтримує проект, добровільно поступаються величезним обсягом повноважень, які поки що належать до президентсько-урядової виконавчої вертикалі.

По-друге, ми ділимося не лише владою, ми ділимося відповідальністю. Пряма норма оновленої Конституції вимагатиме, щоб будь-яка «зміна компетенції органу місцевого самоврядування» обов'язково здійснювалася «з одночасними відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів»... Ця вимога ще не схвалена, але вже виконується. Ще на початку року ми з вами внесли зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, які в результаті на 40% збільшили доходи місцевих бюджетів”, - сказав він.

По-третє, як нагадав глава держави, повноваження передаються на рівень громад, а не областей.

“Саме громади, як-то міста, села, селища та їхні об’єднання, є первинною, базовою, головною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України, його опорною конструкцією, його наріжним каменем”, - сказав Порошенко.

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“Оперативне управління областями і районами повністю переходить до обласних та районних виконавчих комітетів. Вони формуватимуться радами відповідного рівня, що їх обирають люди. Виконкоми підзвітні і підконтрольні лише обраним радам відповідного рівня. Підкреслюю – лише радам, а це означає – тільки виборцям”, - додав Порошенко.

Крім того, він підкреслив, що децентралізація влади не стосуватиметься таких сфер як оборона, зовнішня політика, національна безпека, контроль за дотриманням громадянських прав та свобод.