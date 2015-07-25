Президент призначив начальника Управління СБУ в Закарпатській області

Президент України Петро Порошенко призначив Олега Воєводіна начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

Відповідний указ №451/2015 від 24 липня опублікований на президентському сайті. "Призначити Воєводіна Олега Володимировича начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області", - йдеться в документі. Читайте такожПорошенко змінив начальника контррозвідки СБУ Як повідомляв УНІАН, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Управління СБУ в Закарпатській області Володимир Гелетей відсторонений від виконання службових обов'язків на період проведення службового розслідування. Нагадаємо, 15 липня президент України Петро Порошенко заявив, що УСБУ в Закарпатській області очолить Воєводін.

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