Керівника УСБУ в Закарпатській області відсторонили від посади

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, відповідний наказ 20 липня підписав голова Служби безпеки України Василь Грицак.

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На Закарпатті працює спеціальна група зі співробітників центрального управління Служби безпеки України на чолі з одним із керівників внутрішньої безпеки СБУ.

Результати службової перевірки спецгрупи будуть оприлюднені на веб-сайті СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з розслідування подій у Мукачевому 11 липня закликала Грицака відвести в резерв Гелетея.

15 липня президент України Петро Порошенко заявив, що УСБУ в Закарпатській області очолить Олег Воєводін.