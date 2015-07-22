Керівника УСБУ в Закарпатській області відсторонили від посади
Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Управління СБУ в Закарпатській області Володимир Гелетей відсторонений від виконання службових обов'язків на період проведення службового розслідування.
Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, відповідний наказ 20 липня підписав голова Служби безпеки України Василь Грицак.
Читайте такожКомісія з розслідування подій у Мукачевому запросила на своє засідання трьох нардепів
На Закарпатті працює спеціальна група зі співробітників центрального управління Служби безпеки України на чолі з одним із керівників внутрішньої безпеки СБУ.
Результати службової перевірки спецгрупи будуть оприлюднені на веб-сайті СБУ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з розслідування подій у Мукачевому 11 липня закликала Грицака відвести в резерв Гелетея.
15 липня президент України Петро Порошенко заявив, що УСБУ в Закарпатській області очолить Олег Воєводін.