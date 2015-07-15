Порошенко змінив керівника управління СБУ в Закарпатській області

Управління СБУ в Закарпатській області очолить Олег Воєводін.

Як повідомив президент Петро Порошенко на прес-конференції в Ужгороді, Олег Воєводін очолить обласне управління СБУ з завтрашнього дня. Читайте такожПризначення Москаля має супроводжуватися очищенням правоохоронних органів Закарпаття - президент Як передає кореспондент УНІАН, відповідне подання голови СБУ Василя Грицака підтримав президент Петро Порошенко. Іншим своїм рішенням президент звільнив Володимира Гелетея з посади керівника управління СБУ в Закарпатській області.

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