Порошенко змінив керівника управління СБУ в Закарпатській області
18:33, 15 липня 2015Політика
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Управління СБУ в Закарпатській області очолить Олег Воєводін.
Порошенко поміняв керівника управління СБУ в Закарпатській області / Фото УНИАН
Як повідомив президент Петро Порошенко на прес-конференції в Ужгороді, Олег Воєводін очолить обласне управління СБУ з завтрашнього дня.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне подання голови СБУ Василя Грицака підтримав президент Петро Порошенко.
Іншим своїм рішенням президент звільнив Володимира Гелетея з посади керівника управління СБУ в Закарпатській області.
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