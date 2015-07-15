Порошенко змінив керівника управління СБУ в Закарпатській області

18:33, 15 липня 2015
Політика
1333 0
оновлено

Управління СБУ в Закарпатській області очолить Олег Воєводін.

Порошенко поміняв керівника управління СБУ в Закарпатській області / Фото УНИАН

Як повідомив президент Петро Порошенко на прес-конференції в Ужгороді, Олег Воєводін очолить обласне управління СБУ з завтрашнього дня.

Читайте такожПризначення Москаля має супроводжуватися очищенням правоохоронних органів Закарпаття - президент

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне подання голови СБУ Василя Грицака підтримав президент Петро Порошенко.

Іншим своїм рішенням президент звільнив Володимира Гелетея з посади керівника управління СБУ в Закарпатській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter