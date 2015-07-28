Кемерон вирішив обмежити купівлю британської нерухомості за "брудні" гроші

Про це повідомляє Европейская правда.

"Чимала частина елітного житла у Британії купується людьми, що живуть за кордоном, через анонімні фіктивні компанії, найчастіше з використанням грошових коштів, отриманих незаконним шляхом. Ми повинні їм пояснити, що Лондон не місце для брудних грошей", — заявив він.

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Як зазначається, понад 100 тисяч адрес на території Сполученого Королівства належать закордонним компаніям, причому понад 36 тисяч з них, розташованих у Лондоні, знаходяться у володінні офшорних фірм.

Загалом офшори володіють в Англії та Уельсі власністю на суму близько 122 мільярдів фунтів стерлінгів (більше 171 мільярда євро).