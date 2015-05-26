ЗМІ: Російські олігархи живуть в Лондоні в будинках на 5 тисяч квадратів з підземними басейнами (фото)

Загальна площа будинку становить приблизно 19 тисяч квадратних футів (5791,2 квадратних метра). Про це повідомляє «Дождь» з посиланням на сайт журналу New Yorker.

У розслідуванні йдеться, що найбільший приватний будинок Лондона Вітенхертс, належить родині російського мільярдера, колишнього сенатора Андрія Гур'єва. Офіційний представник Гур'єва розповів автору матеріалу, що конкретно Гур'єву палац не належить. Він, за його словами, належить бенефіціару компанії, яка володіє Вітенхерстом.

Журнал пише, що Вітенхерст пов'язаний з двома компаніями: Witanhurst Construction Management Limited і Witanhurst Interiors Limited. Всі їх директори — британські забудовники за винятком одного – Олексія Мотлохова. Він пов'язаний з офшорною компанією Safran Holdings Limited, яка в 2008 році викупила особняк за 50 мільйонів фунтів. У 2012 році Олексій Мотлохов одружився на дочці Андрія Гур'єва.

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У 2008 році, пише журнал, посилаючись на джерело, Гур'єв разом зі своєю дружиною і сином приїхали в Лондон, щоб оглянути два об'єкти нерухомості: триповерховий будинок на Темзі і Вітенхерст. Після того, як вони оглянули будинок на Темзі, то до них приєдналися Олександр Горбачов і Микола Бичков. У Вітенхерсті їх зустрів адвокат Гур'єва Ніл Міклетвейт, який представляв інтереси багатьох багатих громадян Росії. Нерухомість на Темзі пізніше була викуплена за сім мільйонів фунтів офшорною компанією Flagstaff Investments Group Limite.

Будинок-герой сьогоднішньої публікації Нью-Йоркера, який приписує його Гур'єву #дачинг Фото опубліковано Andre Gorianov (@andregor) Травень 25 2015 в 11:08 PDT

Під будівлею було побудовано величезну кількість підземних об'єктів. Наприклад, під землею знаходиться 25-метровий басейн, кінотеатр з мезоніном, тренажерний зал і паркувальні місця на 25 машин.

По сусідству, зазначає New Yorker, знаходяться особняки багатьох відомих російських багатих людей. Так, наприклад, Бічвуд належить Алішеру Усманову.

А це, згідно публікації Нью-Йоркера, ворота маєтку Алішера Усманова Фото опубліковано Andre Gorianov (@andregor) Травень 25 2015 в 10:56 PDT

За відомостями видання, кілька великих будинків між Хемпстедом і Хайгейтом належать сім'ї голови ВАТ «РЖД» Володимиру Якуніну. В одному з будинків (його вартість, згідно з даними журналу складає 4,5 мільйона фунтів) живе його син Андрій Якунін. Другий син — Ігор Якунін — вчиться в елітній приватній школі Хайгейта.