Командира "Азову" Андрія Білецького запросили виступити в Європарламенті - євродепутат

Про це він повідомив Радіо Свобода.

На думку Штєтіни, дуже важливо дати Білецькому можливість виступити в Європарламенті, бо, за словами євродепутата, «всі ці батальйони добровольців, про які тепер стільки говорять, є виразним і реальним політичним і військовим феноменом».

Ці формування воюють уже понад півтора року і «саме вони перешкодили Росії просуватись далі на Захід», каже Штєтіна.

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Як зазначив євродепутат, Андрій Білецький прийняв запрошення приїхати до Брюсселя. Виступ має відбутися восени, тому що зараз парламентарі роз’їхались на канікули.

Яромір Штєтіна, який у Європарламенті представляє Чехію, наголосив, що воєнні дії, які точаться в Україні, не є громадянською війною. «Це не громадянська війна, як твердять деякі наші політики, включно з нашим паном президентом. Це війна, яку веде одна суверенна держава проти іншої суверенної держави. Це війна Росії проти України», – вважає євродепутат.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський парламент не звертався і не може звертатися до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо російської агресії проти України.